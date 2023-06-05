Появились тревожные новости о состоянии Тарасовой

Звезде стало хуже

Тренер Татьяна Тарасова давно страдает от проблем со здоровьем. Из-за этого ей приходится часто обращаться к врачам. Как сообщает Mash, в конце мая ей несколько раз вызывали скорую из-за ухудшения состояния.

Знаменитость пожаловалась медикам на постоянную головную боль. Они после обследования установили, что Тарасова страдает от повышенного давления, которое дополнительно вызывает приступы тошноты. Ей предложили госпитализацию, но тренер отказалась.