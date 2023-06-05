Появились тревожные новости о состоянии Тарасовой

Появились тревожные новости о состоянии Тарасовой
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде стало хуже

Тренер Татьяна Тарасова давно страдает от проблем со здоровьем. Из-за этого ей приходится часто обращаться к врачам. Как сообщает Mash, в конце мая ей несколько раз вызывали скорую из-за ухудшения состояния.

Знаменитость пожаловалась медикам на постоянную головную боль. Они после обследования установили, что Тарасова страдает от повышенного давления, которое дополнительно вызывает приступы тошноты. Ей предложили госпитализацию, но тренер отказалась.

Источник: Mash • Требует проверки
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