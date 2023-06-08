"Чушь несет": Симоньян хотят уволить после слов об отказе от некоторых регионов

Главреда RT обвинили в непатриотичности

Журналистка Маргарита Симоньян угодила в скандал после того, как в эфире у Владимира Соловьева выразила опасения, что дальнейшее продолжение конфликта на Украине обернется обстрелом многих российских регионов. Это, в свою очередь, побудит Россию предпринимать аналогичные действия, в результате чего эскалация будет только нарастать.

Главред RT утверждает, что лучший вариант – "остановить кровопролитие прямо сейчас" и профести референдумы на тех территориях, где сейчас стоят российские войска. Если люди проголосуют против, то включать их в состав России не нужно.

"Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны", – сказала она.

При этом Симоньян подчеркнула, что на такие условия ни при каком раскладе не согласится украинская сторона.

Высказывание журналистки вызвало сильный гнев со стороны общественности, которая настроена на максимально жесткое отношение к Киеву. Они выразили мнение, что Маргарите Симоньян могли заплатить кураторы, которые продвигают идею поражения России в конфликте. На этом фоне некоторые предложили уволить главреда с должности.

"В аду есть особый котел для предателей. Они ждут вас, дорогие наши пацифисты",

"А давайте проведем опрос – соответствует ли своей должности одного из ведущих медиа-менеджеров РФ сама Маргарита, публично нагадив на память многих тысяч российских бойцов, отдавших свои жизни за освобождение Малороссии?",

"У Симоньян сменился начальник? Или плательщик? Она не просто чушь несет", – пишут в Сети.

Сама Маргарита пока никак не комментировала скандал. При этом в своих соцсетях она привела сообщение, в котором раскритиковывали российскую армию из-за обстрелов Шебекино, сообщает Общественная служба новостей.