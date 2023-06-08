Победная речь "Путина" вызвала хохот в зале – видео

Никто не ожидал увидеть президента на сцене

В минувшую среду прошла церемония награаждения победителей Национальной премии интернет-контента. Одну из побед одержала передача "Москва. Кремль. Путин" от Павла Зарубина, но журналист не вышел на сцену за призом – вместо него туда поднялся "Владимир Путин".

Вручать награду назначили Сергея Карякина, который отметил, что тоже является постоянным зрителем и читателем проекта. После его слов на сцене оказался актер Comedy Дмитрий Грачев, который получил популярность своими пародиями на президента России. Он взял награду и произнес победную речь.

"Представители проекта попросили выйти. Я действительно представитель проекта. Впервые что-то получаю. Хочу поблагодарить ИРИ за то, что они делают. Вот, казалось бы, всего три буквы, а какие возможности", – сказал артист фирменной интонацией.

После этого зал взорвался хохотом и аплодисментами.