Эрнст спас оставшегося без работы Диброва от нищеты

Ведущему выплачивают солидную зарплату

Дмитрий Дибров после ухода из шоу "Кто хочет стать миллионером?" утверждает, что нисколько не пострадал. Финансовую подушку безопасности ему предоставил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

Ведущий отметил, что все заявления, будто бы теперь его обеспечивает супруга – полный бред. На самом деле заработки Полины очень скромные. И, несмотря на сокращение рабочего времени, на зарплате это никак не отразилось.

"Я ни копейки не потерял. Знаете, почему? Потому что мы с Эрнстом – два последних "взглядовца" на Первом канале", – утверждает знаменитость.

По его словам, генеральный директор "Первого" предлагает ему собственное шоу в прайм-тайм, но Дибров не может придумать, чем хочет заниматься. Заниматься шоу, подобными "Мужское/женское", он не станет, как лезть в политику. Развлекать публику какой-то "угадайкой" он тоже не сможет.

Сейчас ведущий планирует и дальше работать в ночной передаче, поскольку никто больше такого не сделает.

Ранее супруга Диброва Полина говорила, что ее муж является штатным сотрудником "Первого канала". При этом она переживала, что больше у него не будет таких больших заработков как раньше. На этом фоне появились сведения, что она нашла Дмитрию новую работу и старается его нагрузить как можно больше, чтобы обеспечить себе прежний уровень жизни.

Во время работы в "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибром зарабатывал около 50 тысяч долларов в месяц, или примерно 110 тысяч рублей в сутки.