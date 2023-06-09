"Самой не противно?": новые фото раздетой Волочковой в бане возмутили народ

Люди устали от вызывающего поведения знаменитости

Анастасия Волочкова считается самым главным любителем бани среди российских знаменитостей. Она посещает ее практически еженедельно и делится всем в своих соцсетях, чем, порой, вызывает возмущение публики. Новые фото раздетой балерины после недавнего посещения заведения тоже вызывали гневную волну реакций в ее адрес.

На кадрах Волочкова позирует то в купальнике, то без него, прикрывшись еловыми ветками. Она старается при этом подчеркивать свои достоинства специальными позами, раскрывая ноги в шпагате, либо вытагиваясь на камеру грудью.

"Полку парной я, конечно же, измерила мерой моего шпагата. Гармонично ведь вписалась и стройно", – написала артистка.

Однако народ остался не в восторге от фотографий Волочковой. Многие раскритиковали ее за то, что больше, по их словам, знаменитости и нечего показывать.

"Дочку жалко, мамаша вечно с раздвинутыми ногами и либо под елкой, либо за ней",

"Как ты надоела уже со своим шпагатом и вечно голая. Самой не противно?",

"Эти позы пора менять, везде одни и те же раскоряки",

– пишут люди в комментариях.

Сама Анастасия Волочкова не отреагировала на народное возмущение. Напротив, она даже не стала стирать негативные замечания в свой адрес, как делала это раньше.