"Самой не противно?": новые фото раздетой Волочковой в бане возмутили народ

Фото: соцсети Фото: соцсети
Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети
Люди устали от вызывающего поведения знаменитости

Анастасия Волочкова считается самым главным любителем бани среди российских знаменитостей. Она посещает ее практически еженедельно и делится всем в своих соцсетях, чем, порой, вызывает возмущение публики. Новые фото раздетой балерины после недавнего посещения заведения тоже вызывали гневную волну реакций в ее адрес.

На кадрах Волочкова позирует то в купальнике, то без него, прикрывшись еловыми ветками. Она старается при этом подчеркивать свои достоинства специальными позами, раскрывая ноги в шпагате, либо вытагиваясь на камеру грудью.

"Полку парной я, конечно же, измерила мерой моего шпагата. Гармонично ведь вписалась и стройно", – написала артистка.

Фото: соцсети

Однако народ остался не в восторге от фотографий Волочковой. Многие раскритиковали ее за то, что больше, по их словам, знаменитости и нечего показывать.

"Дочку жалко, мамаша вечно с раздвинутыми ногами и либо под елкой, либо за ней", 

"Как ты надоела уже со своим шпагатом и вечно голая. Самой не противно?",

"Эти позы пора менять, везде одни и те же раскоряки", 

– пишут люди в комментариях.

Сама Анастасия Волочкова не отреагировала на народное возмущение. Напротив, она даже не стала стирать негативные замечания в свой адрес, как делала это раньше.

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