"Очень запущенный случай": у Волочковой нашли воспаление головного мозга

Врачи настаивают на госпитализации звезды

Психиатр Василий Шуров уверен, что Анастасию Волочкову нужно срочно положить на лечение психодиспансер. Он надеется, что с помощью специалистов балерину получится излечить от алкогольной зависимости.

Врач напомнил, что ранее знаменитость на всю страну объявила о своем намерении перестать пить алкогольные напитки, и уже на следующий день ее заметили с бокалом. Такое поведение, по его словам, характерно для алкоголиков, поскольку они не осознают, что страдают от зависимости и живут в собственном вымышленном мире.

"Там очень запущенный случай. Уже имеется алкогольная энцефалопатия", – заявил психиатр.

Этот диагноз означает воспаление мозга из-за постоянного разрушительного действия токсинов, которые проникают в организм посредством приема алкогольных напитков. Как правило, этот процесс требует неотложной помощи, поскольку может привести к психозам, бредовым идеям, проблемам с контролем собственного тела и другим.

Шуров в беседе с "Пятым каналом" подчеркнул, что наблюдает у Волочковой это состояние последние десять лет и поэтому он настаивает на неотложном лечении знаменитости.