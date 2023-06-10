Данилко угодил в скандал за шутку о погибшем россиянине

Провокационная картинка появилась в Сети

Новость о гибели российского туриста в Египте стала одной из самых громких на Украине. В соцсетях украинцы не скрывают восторга, что акула убила невинного россиянина. Реагировать на это стали даже местные знаменитости. К примеру, актриса Инна Белоконь, которая известна своей ролью сценической матери Верки Сердючки, обратило внимание "Утро.ру".

На своей странице в соцсетях она опубликовала посвященную несчастному случаю шутку. На изображении – Андрей Данилко, который плывет с "мамой" на надувном "банане". При этом вместо Белоконь там находится акула, которая и играет роль мамы Сердючки.

"Мама, вы задачу поняли?", – дает ей указания Данилко.

Публикация вызвала настоящие овации в украинском пространстве. Люди стали гумиться над тем, что в Египте погиб гражданин России.

"Акулы это бойцы за Украину", "Зеленский наградил акулу орденом за самоотверженность", – смеются украинцы.

При этом, несмотря на восторг некоторых граждан, часть украинцев выразили мнение, что смеяться над подобным – грех.

В России подобные шутки сровоцировали скандал. Россияне после увиденного призывают российские власти жестко отомстить из-за насмешек по поводу гибели туриста в Хугарде.

"Кто ржет тут, это просто нелюди, отбросы общества", – написали они под публикацией.

Актриса Белоконь, в свою очередь, заявила, что у "кого еще язык поворачивается" так обзывать украинцев.