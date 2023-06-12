Появилось откровенное фото Михалковой в кровати

Знаменитость решила расслабиться в спа

Актриса Юлия Михалкова опуликовала на своей странице новую фотографию, на которой предстала в откровенном виде на кровати. Знаменитость похвасталась, что решила расслабиться после работы в спа-салоне.

Сперва она продемонстрировала кадры, на которых рассказала о походе в горячую ванну. По ее словам, этот ритуал она старается проводить перед началом рабочей недели, чтобы оставаться в тонусе и набраться сил.

"Привожу душу и тело в гармонию", – написала она.

После Михалкова поделилась фото, на котором лежит в кровати, одетая в черный полупрозрачный купальник. Снимала себя она через зеркало, расположенное на потолке заведения.