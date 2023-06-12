Супруга Эрнста разрыдалась во время речи мужа в Кремле

Супруга Эрнста разрыдалась во время речи мужа в Кремле
Фото: соцсети
Главу "Первого канала" удостоили высокой награды

В День России Владимир Путин наградил лауреатов Государственной премии. Ими стали создатели картины "Вызов", в числе которых оказались Юлия Пересильд, Клим Шипенко и гендиректор "Первого" Константин Эрнст.

На церемонию последний пришел вместе со своей семьей – детьми и супругой Софьей. Девушка очень эмоционально реагировала на то, что ее муж удостоился такой высокой награды. Она нон-стоп снимала речь Эрнста и рыдала от радости.

"Нашей стране история бросила вызов. И мы этот вызов приняли. Поэтому мне кажется, что девиз нашего фильма звучит очень актуально. Он звучит так "Прими вызов, почувствуй силу"", – сказал гендиректор "Первого канала" во время выступления на трибуне.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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