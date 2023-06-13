Раскрыто отношение Ефремова к СВО

Отбывающий срок артист даже хотел отпроситься из тюрьмы

Михаилу Ефремову предстоит отбывать срок за непреднамеренное убийство еще пять лет, но он не оставляет попыток выйти на свободу раньше. Его адвокаты пытаются подавать заявления на условно-досрочное, а сам артист даже хотел выйти из тюрьмы иным способом.

Его коллега, Иван Охлобыстин, утверждает, что Ефремов поддерживает СВО, и даже хотел записаться добровольцем, но ему отказали. Все из-за возраста и ряда сопутствующих болезней, которые сделали бы из него неэффективного бойца.

"С такой трагедией. Уломанный, изломанный. <...> Он действительно очень хороший человек, но вот так бывает", – утверждает Охлобыстин.

Ранее артист неоднократно обращался с просьбой помиловать Михаила Ефремова. Однажды он даже записал публичное обращение на имя Владимира Путина, но никакого эффекта это не возымело.