Раскрыто отношение Ефремова к СВО

Раскрыто отношение Ефремова к СВО
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отбывающий срок артист даже хотел отпроситься из тюрьмы

Михаилу Ефремову предстоит отбывать срок за непреднамеренное убийство еще пять лет, но он не оставляет попыток выйти на свободу раньше. Его адвокаты пытаются подавать заявления на условно-досрочное, а сам артист даже хотел выйти из тюрьмы иным способом.

Его коллега, Иван Охлобыстин, утверждает, что Ефремов поддерживает СВО, и даже хотел записаться добровольцем, но ему отказали. Все из-за возраста и ряда сопутствующих болезней, которые сделали бы из него неэффективного бойца. 

"С такой трагедией. Уломанный, изломанный. <...> Он действительно очень хороший человек, но вот так бывает", – утверждает Охлобыстин.

Ранее артист неоднократно обращался с просьбой помиловать Михаила Ефремова. Однажды он даже записал публичное обращение на имя Владимира Путина, но никакого эффекта это не возымело.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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