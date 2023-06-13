Патриотка Бабкина получила почетную награду от властей

Артистка дала бесплатные концерты в приграничных регионах

После начала российской спецоперации Надежда Бабкина заняла однозначную политическую позицию. Она отмечала, что Россия не могла спокойно смотреть на все издевательства над русскими, а также говорила, страна должна отстаивать собственные интересы. На фоне отъезда многих российских звезд из-за отказа поддерживать СВО, Бабкина стала одной из ключевых патриотично настроенных знаменитостей.

В День России она призвала всех любить собственную страну, отдельно подчеркнув, что в это "непростое время она как никогда нуждается поддержке, помощи и любви". Поэтому в честь праздника артистка дала бесплатный концерт в Курске.

Власти не смогли пройти мимо такого широкого жеста знаменитости, поэтому они решили вручить ей региональную почетную награду. Как сообщает "Комсомольская правда", Бабкина получила медаль "80 лет Победы в Курской битве".

"Приезжая в ваши районы и села, выступая для ваших земляков, видя их горящие глаза и широту души, мы понимаем, что все это не зря!",

– произнесла после вручения награды Надежда Бабкина.