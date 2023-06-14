Известный артист отказался от травли Гвердцители за отказ от русского языка

По его словам, все не так однозначно

После начала спецоперации на Украине Тамара Гвердцители отменила все концерты в России и практически отказалась исполнять песни на русском языке в зарубежном турне. За это она вызвала гнев у российской аудитории. Однако ее коллега, артист Глеб Матвейчук, который неоднократно выступал с певицей на одной сцене, утверждает, что не намерен комментировать ее поступки.

Матвейчук подчеркнул, что не знает людей такого же профессионального уровня. Гвердцители может выступать в течение двух-трех часов, не уставая, а, напротив, оставаясь в прекрасном расположении духа. По его словам, она полностью отдает себя творчеству.

При этом он отказывается комментировать ее отказ от русского языка в выступлениях – более того, он не знает ее реальной позиции. Артист считает, что нельзя ставить всех у одной стены и требовать четких политических заявлений.

"Каждый имеет право на свою позицию. Я не могу никак комментировать это сейчас", – подытожил знаменитость.