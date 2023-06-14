Слетевшее платье обнажило прелести Климовой – фото

Слетевшее платье обнажило прелести Климовой – фото
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешний вид знаменитости восхитил публику

Екатерина Климова приняла участие в новой фотосессии, на которой предстала в откровенном и романтичном образе. Знаменитость надела на себя свободное белое платье с глубоким декольте сзади и сфотографировалась на фоне мешковатой ткани.

На кадрах актриса позирует то сидя, то стоя, подчеркивая позами линии своего тела. В какой-то момент Климова занимает позицию на коленях, повернувшись к фотографу задом. И в этот момент слетевшее платье на плечах обнажает ее прелести: линию рук, талии и немного захватывает бедра. В дополнение к публикации она процитировала стих Иосифа Бродского.

"Навсегда расстаемся с тобой, дружок", – написала она.

Фото: соцсети

Фотографии произвели приятное впечатление на ее поклонников. Они отметили, что Климова выглядит просто прекрасно, особенно учитывая, что у нее есть четверо детей. 

"Вам нужно выпускать сборник "как выглядеть шикарно с 4 детьми"", "Очень красиво, как искусство, такая естественная красота, настоящая", "Очень красиво, и не пошло, как у многих", – пишут люди в комментариях.

Екатерина Климова во многих интервью признавалась, что уделяет много внимания собственному внешнему виду. Также она не понимает, как молодые девушки могут позволять себе выглядеть плохо и неухоженно – к примеру, она никогда не встанет на сторону той, которая не закрашивает седину. 

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