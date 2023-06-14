"Он ее продвигает": появились сведения о влиятельном покровителе Пересильд

"Он ее продвигает": появились сведения о влиятельном покровителе Пересильд
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последние три года ей приписывают отношения с Абрамовичем

В последнее время Юлия Пересильд стала объектом общественной критики. Ее резкий карьерный взлет и награждение в Кремле только усилили возмущение со стороны народа. О том, что своей популярностью она обязана некоему богатому покровителю шептались и раньше, но сейчас эти разговоры развернулись с новой силой.

Источники говорят, что благодаря отношением с влиятельным бизнесменом Пересильд стала практически неприкосновенной фигурой. Некоторые даже заявляли, будто бы актриса встречается с Романом Абрамовичем и якобы он без ума от своей возлюбленной. Подтверждения этой информации не было, кроме того, что на "Кинотавре" два года назад охрана миллиардера всюду сопровождала ее и выполняла все поручения.

В профессиональных кругах тоже поговаривают, что актриса незаслуженно получила Государственную премию. К примеру, продюсер Леонид Дзюкин выразил мнение, что в России есть масса более достойных этого людей, а Пересильд не заслуживает 10 млн рублей в придачу к награде.

"Я слышал разговоры, что она подруга одного из российских олигархов. По слухам, он ее продвигает, оказывает финансовую поддержку, она ему нравится", – поделился он.

Источник: Blitz+ • Требует проверки
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