"И речи нет": Пельш рискует остаться без работы на телевидении

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Недавно информационное пространство разорвали новости о том, что у знаменитого российского артиста Валдиса Пельша серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным, у любимца публики барахлит сердце. В прессу просочились некоторые подробности о состоянии звезды.
По имеющимся данным, Пельшу пришлось пережить хирургическое вмешательство на сердце. Впрочем, приближенные Валдиса уверяют, что вся эта шумиха – очередная журналисткая утка, которая не имеет ничего общего с реальностью. Как бы там ни было, сам телеведущий так и не вышел на связь, что только добавило беспокойства его верным поклонникам.
Какие последствия грозят Пельшу, рассказал опытный российский кардиохирург Юрий Серебрянский. Эксперт напомнил, что Валдис находится в солидном возрасте – артисту 56 лет. Разумеется, его организм вполне может давать сбои. При этом проблемы в работе сердца – серьезный звоночек. Таким пациентам нужен постоянный контроль со стороны врачей и покой.
В солидном возрасте у людей с нервной работой часто случаются инфаркты. Если то, что пишут в прессе – правда, Валдису нужно срочно заняться своим здоровьем. Возможно, ему даже придется забыть о работе на телевидении.
"О работе пока не может быть и речи. Надо восстанавливаться", – подчеркнул медицинский специалист.
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