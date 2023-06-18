"Самые страшные для России времена": Жуков сделал заявление о стране

Артист вспомнил о былом

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков дал интервью Forbes. В нем он поразмышлял о том, что происходило в стране в один из самых сложных периодов – в 90-е годы.

По его мнению, сейчас к этому периоду истории многие относятся с романтизмом, хотя по сути хорошего в то время было очень мало. Артист указал, что о 90-х люди любят вспоминать, ностальгировать, но для него эти годы стали тяжелым испытанием.

"Я вам клянусь, хуже времен не было. Вообще! Вот реально, это были самые страшные для России времена", – заявил он.

Жуков указал, что тогда уровень криминала был просто зашкаливающим, а давление на бизнес – зашкаливающим. Смотреть на это со стороны было бы легче, но ему пришлось несладко.

Певец вспомнил, что однажды к нему пришли бандиты, которых возмутило одно из его интервью. Они пригрозили ему, что поламают руки и он больше не сможет писать свои песни.

По его мнению, в 90-е была высокая потребность в добром и светлом творчестве, поскольку вокруг творился беспредел. И он счастлив, что его музыка многим помогла в то время.