"Не имею права рисковать жизнью": Навка испугалась контрнаступления ВСУ

Знаменитость отказалась приезжать в зону СВО

Татьяна Навка сообщила, что отменила выступления в Луганске, запланированные на начало июня. Она с командой должна была выступить с собственными ледовыми представлениями, на которые ранее выиграла государственный грант в 14 млн рублей. Еще в конце мая фигуристка допускала, что мероприятие будет сорвано.

Спортсменка объяснила, что это связано с происходящем в зоне СВО.

"Сейчас я не имею права рисковать жизнью своих ребят, нашей команды", – приводит ее слова РИА ФАН.

При этом Навка выразила надежду, что очень скоро ситуация в регионе станет более благоприятной, и она вместе со своей командой сможет приехать в город и выступить со своим шоу "Руслан и Людмила".

В Сети напомнили, что, по версии российской стороны, Украина начала контрнаступление 4 июня, одной из целью которого являются "оккупированные" регионы. Люди полагают, что Навка испугалась обстрелов ВСУ, но также многие обратили внимание на то, что фигуристка не пояснила, что будет с грантом на проведение мероприятия в регионе.