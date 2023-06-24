Ведущая "России 24" впала в ступор из-за новостей о ситуации в России

Журналисты в шоке от происходящего

Незадолго до официального обращения Владимира Путина к россиянам российские федеральные каналы не знали, как правильно освещать происходящее в Ростове-на-Дону. Из-за этого многие не меняли эфирную сетку вещания, показывая программы "Доброе утро" и "Слово пастыря". Однако телеканалам, основной упор которых приходится на новостную повестку, было гораздо сложнее.

К примеру, "России 24" пришлось несколько раз выходить в эфир с новостями, но никто из журналистов не понимал, в каком ключе нужно вещать о ситуации до тех пор, пока не выступит президент. Поэтому некоторые начали впадать в ступор в прямом эфире.

Подобное произошло и с ведущей новостей на канале, которая в конце выпуска, говоря привычную формулировку, запнулась.

"Сейчас короткая реклама, а дальше... Реклама", – сказала она.