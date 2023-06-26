"Первый канал" опозорился своим заявлением о Воронеже

"Первый канал" опозорился своим заявлением о Воронеже
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди оказались крайне возмущены выходкой

Сотрудники "Первого канала" опубликовали в своем официальном аккаунте пост с рекламой шоу "Поехали!". В нем они предложили людям выбрать, куда поедут ведущие в следующий раз. И в числе разнообразных вариантов оказался город Воронеж, который буквально пару дней назад, по неофициальной информации, был под контролем ЧВК "Вагнер".

"Город куража, где 24 часа в сутки кипит жизнь", – сказано в заявлении.

Телевизионщиков не смутило, что такое заявление на фоне произошедшего в минувшие выходные может восприняться публикой неоднозначно. Впрочем, так оно и вышло.

Люди в социальных сетях выразили недоумение тем, что "Первый" позволил себе подобное. Публикацию многие отметили недовольными смайликами, а также в виде клоунов и коричневых куч. По их мнению, телеканал опозорился подобным заявлением.

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