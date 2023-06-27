Дибров нелесно высказался о российской власти

Дибров нелесно высказался о российской власти
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость прошелся по псевдопатриотам

Дмитрий Дибров является не только отцом, но уже и дедом. Пока единственную внучку ему родила дочь от первого брака. Девочку зовут Мия и она вместе с матерью живет во Франции. Из-за всех событий в мире и России телеведущий видел девочку в основном только на фото.

Журналисты поинтересовались у знаменитости, почему он не может слетать к дочери в Париж, к примеру, через Стамбул. На что Дибров заявил об опасениях, что его отлет будет очень плохо воспринят в родной стране. Случаи, когда знаменитостей линчевало общество за поездки в недружественные страны, встречаются повсеместно. 

"Нет уж, не надо. Если бы я был уважаемым депутатом, то туда бы летал каждый день, в перерыве между своим патриотическими речами", – выпалил он в адрес представителей российской власти.

При этом он отметил, что видит в своей внучке его "казачьи черты", поэтому уверен, что девочка вырастет настоящим патриотом.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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