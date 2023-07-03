Неосторожное заявление Киселева в эфире привело к громкому скандалу

Ведущий порассуждал о причинах мятежа в стране

В минувшие выходные на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев выступил с заявлением на всю страну, что якобы российские власти в рамках госконтрактов выделили главе ЧВК "Вагнер" около 1,7 трлн рублей. В сюжете журналист также резко высказывался об Евгении Пригожине, сравнивая его с Емельяном Пугачевым и Иваном Мазепой.

Во время эфира Киселев заявлял, что бизнесмен является "предателем", у которого "снесло крышу от больших денег и ощущения вседозволенности", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". По словам ведущего, "Вагнер" получили от государства 858 млрд рублей, а компания "Конкорд" – еще 845 млрд.

Слова журналиста привели к огромному скандалу. Прокомментировать заявление попросили представителя Кремля Дмитрия Пескова, но он отвечать на запрос отказался.

"Нужно обращаться к Киселеву", – переадресовал он работников СМИ.

В итоге журналисты поинтересовалить у телеведущего, откуда он владеет подобной информацией о финансировании ЧВК "Вагнер" государством и насколько надежной она является.

"У меня есть свои источники информации", – сказал Киселев.

При этом он отказался пояснять, откуда его информаторы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что частная военная компания полностью состояла на обеспечении государства. Всего за 12 месяцев на нее потратили порядка 86,2 млрд рублей, передает Общественная служба новостей.