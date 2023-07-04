Родственники Михаила Круга разругались из-за наследства

Семья не может договориться, как распорядиться оставленным артистом имуществом

Знаменитого шансонье Михаила Круга не стало в 2002 году. Он покинул этот мир, оставив после себя не только творчество, которое до сих пор так любят и ценят его многочисленные поклонники, но и внушительное наследство. Казалось, родственники певца уже давно получили положенную им часть имущества и урегулировали все вопросы. Однако в семье покойного певца продолжают возникать ссоры на этой почве.

Конфликт разгорелся из-за трехэтажного особняка за 60 миллионов рублей. Семейный дом в Твери был поделен между старшим сыном музыканта Дмитрием Воробьевым и его родной сестрой Ольгой Медведевой. Много лет родственники сосуществовали на одной территории, но всему хорошему, как известно, рано или поздно приходит конец. В новом интервью наследник Круга заявил, что решил продать свою часть особняка, сообщает телеканал "360".

Дмитрий Воробьев признался, что больше не может уживаться с тетей, потому что их планы на недвижимость не совпадают. По его словам, Ольга Медведева не только хочет стать собственницей всего дома, но и делать на нем бизнес, организовывая экскурсии и сдавая особняк в аренду. А сыну музыканта и его семье эта идея не нравится. Поэтому они решили разъехаться с родственницей и выставили свою часть недвижимости на продажу за 30 миллионов рублей.

"Моя семья после конфликта с тетей не общается. Открытой ссоры у нас нет. Но супруга нервничает уже, хочет отдельно жить. Мне тоже тяжело, не могу даже во двор выйти, потому что тут экскурсии водят. Хочу свое отдельное жилье", – признался Дмитрий Воробьев.