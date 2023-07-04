Уголовное дело в отношении инфоцыганки не прекращено

Очередной суд оказался провальным для скандального российского блогера Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя девушки – прим. ред.) и ее мужа Артема.

Муж и жена выплатили многомиллионный долг перед российской Федеральной налоговой службой, однако Савеловский суд Москвы не торопится снимать с них арест.

Напомним, после проверки налоговиков у блогера Лерчека и ее мужа, которые были очень популярны в соцсетях, нашли 133 миллиона долга перед государством. Семья дробила доходы по нескольким фиктивным фирмам и не выплачивала налоги. Такую схему налоговики признали мошеннической. Муж 30-летней Валерии проходит по делу как соучастник. В итоге под арестом оказались их счета и люксовый автомобиль "Роллс-Ройс" стоимостью в 62 миллиона рублей.

Недавно Лерчек просила вернуть им хотя бы машину, но суд отказал и не стал также прекращать уголовное дело. Блогер уже раскаялась в неуплате налогов. В эфире популярного ютуб-шоу она призналась, что ситуация выбила ее из колеи.

Сейчас блогеру Лерчек и ее мужу Артему запрещено выходить в интернет, общаться с причастными к делу и выезжать за пределы России.