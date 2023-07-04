Блогер Лерчек и ее муж проиграли очередной суд

Блогер Лерчек и ее муж проиграли очередной суд
Валерия Чекалина. Фото: соцсети
Уголовное дело в отношении инфоцыганки не прекращено

Очередной суд оказался провальным для скандального российского блогера Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя девушки – прим. ред.) и ее мужа Артема.

Муж и жена выплатили многомиллионный долг перед российской Федеральной налоговой службой, однако Савеловский суд Москвы не торопится снимать с них арест. 

Напомним, после проверки налоговиков у блогера Лерчека и ее мужа, которые были очень популярны в соцсетях, нашли 133 миллиона долга перед государством. Семья дробила доходы по нескольким фиктивным фирмам и не выплачивала налоги. Такую схему налоговики признали мошеннической. Муж 30-летней Валерии проходит по делу как соучастник. В итоге под арестом оказались их счета и люксовый автомобиль "Роллс-Ройс" стоимостью в 62 миллиона рублей.

Недавно Лерчек просила вернуть им хотя бы машину, но суд отказал и не стал также прекращать уголовное дело. Блогер уже раскаялась в неуплате налогов. В эфире популярного ютуб-шоу она призналась, что ситуация выбила ее из колеи. 

Сейчас блогеру Лерчек и ее мужу Артему запрещено выходить в интернет, общаться с причастными к делу и выезжать за пределы России.

Фоторепортаж
Блогеры раздали рынды
+
Источник: Starhit ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зафиксировано массовое бегство капитала из России

Аналитики заметили две аномалии в экономическом поведении

Немцев поразило поведение отправляющихся в отпуск россиян

Люди не спешат изменять своим привычкам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей