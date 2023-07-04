Бородина случайно показала лишнее в тугом купальнике

Бородина случайно показала лишнее в тугом купальнике
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Звезда похвасталась фигурой

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина идет бок-о-бок со словом скандал. Она привыкла к критике в свой адрес и всегда может дать отпор, поэтому ничего уже не боится. 

Долгое время за ней тянулось амплуа не самой воспитанной и грубоватой пышки из скандального "Дома-2", которая за словом в карман не полезет. Однако в последнее время Ксения Бородина стала настоящей леди, хоть и все еще острой на язык и умеющей дать отпор. 

На днях звезда продемонстрировала свою разборчивость в моде и показала поклонникам новый купальник. Сейчас Бородина находится на море в любимой Турции и с удовольствием показывает кадры с отдыха. На свежем фото монокини с огромными вырезами по бокам туго обтянул ее фигуру. Бородина снимала себя в отражении зеркала, расставив ноги и изобразив расслабленную позу, так, что ее промежность оказалась словно выпяченной. 

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Поклонники сошлись во мнении, что такой наряд не совсем к лицу любительнице принарядиться Ксении Бородиной. Некоторые подумали, что ведущая так задрала плавки, чтобы скрыть якобы имеющийся шов от кесарева сечения. Ведь многие отметили, что почти все купальники у Бородиной с завышенной талией, даже бикини. 

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Источник: соцсети • Требует проверки
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