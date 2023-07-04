Бедствующий Панин внезапно захотел вернуться в Россию

Бедствующий Панин внезапно захотел вернуться в Россию
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Покрывший россиян и свою Родину матом актер захотел вернуться домой

Алексей Панин, который вот уже несколько лет проживает заграницей, не упускает возможности покритиковать свою Родину, а также бросить несколько камней в бывших соотечественников. За свои грубые слова актер даже стал фигурантом уголовного дела и был объявлен террористом.

Несмотря на это, в своем последнем интервью мужчина заговорил о возвращении в Россию. С Родиной связаны теплые воспоминания о бывшей жене и покойной матери. Однако, ему сложно будет ходить по знакомым с детства улочкам в одиночку, зная, что самой любимой его женщины больше на свете нет.

Тем не менее, Алексей Панин возьмет однажды билет до столицы. Нужно лишь подождать, пока вся шумиха вокруг него уляжется, а уголовное дело волшебным образом утратит актуальность. Тогда привыкший к кочевому образу жизни артист с радостью покинет Испанию, ведь домом он эту страну не считает.

"В Испании нет работы... Приеду в Россию, когда будет возможность, съезжу в деревню", – поделился с интервьюером Панин.

Напомним, что ранее звезда "Жмурок" и "ДМБ" признавался, что уровень его жизни сильно упал после переезда из России. О шикарном жилье и роскошном автомобиле Алексею Панину остается лишь мечтать. Ведь бедствующий актер вынужден экономить на многом ввиду отсутствия работы. Российские режиссеры от него открестились, а в Европе и Америке Алексей Панин совершенно никому не нужен.

Источник: Youtube, канал "Elena Plotnikova" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зафиксировано массовое бегство капитала из России

Аналитики заметили две аномалии в экономическом поведении

Путин сделал необычный жест на саммите ШОС

Президент подал особый сигнал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей