Бедствующий Панин внезапно захотел вернуться в Россию

Покрывший россиян и свою Родину матом актер захотел вернуться домой

Алексей Панин, который вот уже несколько лет проживает заграницей, не упускает возможности покритиковать свою Родину, а также бросить несколько камней в бывших соотечественников. За свои грубые слова актер даже стал фигурантом уголовного дела и был объявлен террористом.

Несмотря на это, в своем последнем интервью мужчина заговорил о возвращении в Россию. С Родиной связаны теплые воспоминания о бывшей жене и покойной матери. Однако, ему сложно будет ходить по знакомым с детства улочкам в одиночку, зная, что самой любимой его женщины больше на свете нет.

Тем не менее, Алексей Панин возьмет однажды билет до столицы. Нужно лишь подождать, пока вся шумиха вокруг него уляжется, а уголовное дело волшебным образом утратит актуальность. Тогда привыкший к кочевому образу жизни артист с радостью покинет Испанию, ведь домом он эту страну не считает.



"В Испании нет работы... Приеду в Россию, когда будет возможность, съезжу в деревню", – поделился с интервьюером Панин.

Напомним, что ранее звезда "Жмурок" и "ДМБ" признавался, что уровень его жизни сильно упал после переезда из России. О шикарном жилье и роскошном автомобиле Алексею Панину остается лишь мечтать. Ведь бедствующий актер вынужден экономить на многом ввиду отсутствия работы. Российские режиссеры от него открестились, а в Европе и Америке Алексей Панин совершенно никому не нужен.

