"Не заросла": страшная дыра в шее Костомарова испугала россиян

"Не заросла": страшная дыра в шее Костомарова испугала россиян
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фигурист поделился видео, на котором обнаружилось нечто странное

Роман Костомаров, который буквально на прошлой неделе встал на протезы, захотел сразу же порадовать поклонников роликами с восстановительных тренировок. Однако самые внимательные зрители заметили то, от чего буквально мурашки поползли по коже.

Страшная дыра в шее Костомарова, расположенная прямо посреди его трахеи, испугала россиян. Многие задались вопросами: из-за чего появилось отверстие и опасно ли оно?

К счастью, врач-реабилитолог Константин Терновой рассказал журналистам, что дыра – всего лишь след от трахеотомии. Причиной, по которой хирургам пришлось разрезать горло Романа Костомарова, стало то, что спортсмен долгое время был без сознания и находился на ИВЛ. А все те, кто нуждается в вентиляции легких более семи дней, обязательно переводятся на дыхание через трахеостому.

Опасности никакой в себе это отверстие, по словам врача, не несет. Оно затянется естественным образом как и любая другая рана, так что совсем скоро от него на шее Романа останется лишь маленький шрам.

"Нужно следить за гигиеной, пока отверстие полностью не заросло, чтобы туда не попала инфекция", – дал медик напутствие Роману Костомарову.

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
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