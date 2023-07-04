"Все из-за денег": молодую жену Диброва вывели на чистую воду после ролика с мужем

Красотка получила множество гневливых комментариев

Казалось бы, Дмитрий Дибров и его жена Полина являют собой гармоничный Союз даже не смотря на свою разницу в возрасте. А она составляет, между прочим, целых 29 лет.

Тем не менее, почти под каждой публикацией, которой супруга шоумена делится в своем личном блоге, находятся те, кто критикует пару, обвиняя их якобы в мезальянсе.

"Все только из-за денег", – иронизирует Полина.



Произошло так и сегодня. Стоило жене Дмитрия Диброва выложить ролик, на котором она демонстрирует нежность с супругом и детьми, как на нее сразу же набросились те, кто уличили женщину в корысти. Что удивительно, критиков не смущает даже то, что брак пары длится уже 14 лет и скреплен тремя детьми.

"Красивыми кадрами пытается убедить себя и окружающих, что счастлива с дедушкой", "береги мужа, без него ты никто", "Песок сыплется", "это не гармонично, не смешно, это противно", "Гормоны взыграли у престарелого похотливого самца", – не на шутку разошлись критики Полины Дибровой.

Что же будут говорить злопыхатели, если в один из дней окажется, что Полина Диброва благодаря своему женскому клубу станет зарабатывать больше мужа? Ведь, напомним, несколько месяцев назад шоумен остался без работы. Кресло ведущего шоу "Кто хочет стать миллионером" Дмитрий Дибров уступил певице Юлиане Карауловой, а в новый проект, который еще не набрал популярность, был приглашен совсем недавно.

