"Следы каблуков от карателей": задетый Назаров* возопил из Франции

"Следы каблуков от карателей": задетый Назаров* возопил из Франции
Дмитрий Назаров. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актер до сих пор не простил скандального увольнения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДМИТРИЕМ ЮРЬЕВИЧЕМ НАЗАРОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧА НАЗАРОВА.

Российского актера театра и кино Дмитрия Назарова* зимой этого года со скандалом уволили из МХТ имени Чехова. Также он потерял множество ролей в других проектах. Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу отвернулись от него за критику СВО. Неудивительно, что после такой встряски актер отправился за границу в поиске новой жизни. Сначала семья переехала в Израиль, а потом во Францию. 

Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров* всегда отличался прямолинейностью и говорил все, что думает о происходящем. За это он и поплатился. В свой день рождения 4 июля 66-летний актер написал пронзительные строки о себе и о жизни, и прочитал их на видео. Артист явно обижен на тех, кто, по его мнению, предал его.

"Свою рожу ничем я не выглажу,// Годы въелись, морщины штробя.// Есть следы каблуков от карателей // И от смехов захлеб и беды,// И от старых и новых предателей,// Вот новых крутые следы", – прочитал Дмитрий Назаров* в своем ютуб-канале. 

Несмотря на скандал, связанный с политической позицией и увольнением, Назарова* в ютуб-канале многие поздравили его с днем рождения. Пользователи отметили, что из-за всех передряг актер сильно похудел и изменился. 

Напомним, зимой Дмитрий Назаров* и Ольга Васильева ушли из МХТ, в котором проработали 20 лет. Константин Хабенский призывал не выступать с критикой, но было уже поздно. Назаров* уверен, что Хабенского заставили так поступить. 

*признан иностранным агентом на территории России

Источник: Дмитрий Назаров/ YouTube ✓ Надежный источник
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