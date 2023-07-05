Умерла знаменитая российская актриса

Звезды не стало на 89-м году жизни

Накануне, 4 июля, стало известно об очередной трагедии в культурной сфере. Оборвался земной путь известной артистки Иды Добыш. Любимице публики было 88 лет.



По имеющейся информации, звезда отечественного кинематографа скончалась еще 30 июня. Однако информация о трагедии дошла до широкой публики только спустя несколько дней. Что послужило причиной смерти престарелой знаменитости, пока неизвестно, отмечает интернет-издание "МИР24".



Уход Иды стал большим ударом для ее поклонников, коллег, родных и близких. Опытная актриса вдохновила многие молодые дарования на освоение актерского ремесла.



Добыш прошла удивительный путь к известности. Артистка родилась в 1935-м году, но попала на экраны только в 2003-м. Талант пожилой артистки заинтересовал режиссеров, и Иду стали активно снимать в телесериалах.



Широкому зрителю ныне покойная знаменитость известна по блистательным ролям в телесериале "Не ссортесь, девочки!", а так же таких сериалах, как "Гончие", "Эра Стрельца" и других.

