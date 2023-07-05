Разбившийся сын Ефремова перенес две операции

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В ночь на 29 июня сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже одного из жилых домов столицы. Пострадавшего увезли на скорой в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Позднее впавшего в кому мужчину и вовсе подключили к ИВЛ.
Теперь же стало известно, что разбившийся Николай Ефремов перенес две операции. Их ему провели сегодня ночью: хирурги скрепили, как сообщают журналисты, кости бедер и таза мужчины. Кроме того, ему была выполнена эмболизация одной из артерий.
Промедление было вызвано тем, что медицинский персонал ждал результаты анализов сына Михаила Ефремова на запрещенные вещества. И, к слову, не напрасно: тесты показали в крови актера следы дельта-9-тетрагидроканнабинола.
Вмешательство завершилось успешно, теперь у Николая, за которым внимательно приглядывают врачи, впереди долгое восстановление. Велик даже шанс того, что после полученной тяжелой травмы он будет ходить и избежит инвалидности.
К слову, переломы – не единственная трагедия в жизни Николая. Сразу после его выпадения из окна от него отреклась его супруга. Сообщила она журналистам и то, что сын Михаила Ефремова давно уже состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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