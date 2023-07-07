Раскрыт неудобный секрет шоу "Что? Где? Когда?"

Знатоков заставляют снимать одну личную вещь

Элитарный клуб знатоков "Что? Где? Когда?" стал популярен десятки лет назад. Изначально шоу задумывали как развлекательное, но со временем программа претерпела изменения, и теперь это интеллектуальное шоу-казино.

Символом программы стала сова, а узнаваемая музыка из передачи – симфония Рихарда Штрауса и популярная в 70-х мелодия под названием "Ra-ta-ta". Само шоу окутано многими интересными, а порой даже мистическими фактами.

Одна из гостей передачи поведала интересный факт: оказывается, всех участников "Что? Где? Когда?" и зрителей заставляют снимать часы перед съемками. Как выяснилось, все дело в том, что сейчас программа идет не в прямом эфире, поэтому на монтаже из-за наручных часов игроков и гостей могут возникнуть проблемы и неудобные вопросы.



Сейчас съемки шоу "Что? Где? Когда?" осуществляются за несколько часов до выхода в эфир. Раньше же передача шла в прямом эфире.

"Телефоны, часы мы оставили в домике для переодевания... В кадре не должно быть часов вообще. Дресс-код черный. Мужчинам смокинг, девушкам платье", – рассказала гостья.

Раньше программа "Что? Где? Когда?" приносила игрокам неплохой доход. Так как шоу было в формате казино, за счет своих интеллектуальных способностей игроки могли заработать неплохие деньги. Сейчас же денег не платят ни за участие, ни самим участникам за выигрыш. Программа полностью бесплатная.