Раскрыт неудобный секрет шоу "Что? Где? Когда?"

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Элитарный клуб знатоков "Что? Где? Когда?" стал популярен десятки лет назад. Изначально шоу задумывали как развлекательное, но со временем программа претерпела изменения, и теперь это интеллектуальное шоу-казино.
Символом программы стала сова, а узнаваемая музыка из передачи – симфония Рихарда Штрауса и популярная в 70-х мелодия под названием "Ra-ta-ta". Само шоу окутано многими интересными, а порой даже мистическими фактами.
Одна из гостей передачи поведала интересный факт: оказывается, всех участников "Что? Где? Когда?" и зрителей заставляют снимать часы перед съемками. Как выяснилось, все дело в том, что сейчас программа идет не в прямом эфире, поэтому на монтаже из-за наручных часов игроков и гостей могут возникнуть проблемы и неудобные вопросы.
Сейчас съемки шоу "Что? Где? Когда?" осуществляются за несколько часов до выхода в эфир. Раньше же передача шла в прямом эфире.
"Телефоны, часы мы оставили в домике для переодевания... В кадре не должно быть часов вообще. Дресс-код черный. Мужчинам смокинг, девушкам платье", – рассказала гостья.
Раньше программа "Что? Где? Когда?" приносила игрокам неплохой доход. Так как шоу было в формате казино, за счет своих интеллектуальных способностей игроки могли заработать неплохие деньги. Сейчас же денег не платят ни за участие, ни самим участникам за выигрыш. Программа полностью бесплатная.
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