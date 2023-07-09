Канделаки случайно засветила лишнее в коротких шортах

Канделаки случайно засветила лишнее в коротких шортах
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая показала себя в откровенном виде

Тина Канделаки внимательно следит за своей фигурой. Знаменитость неоднократно признавалась, что склонна к набору лишнего веса, из-за чего ей приходится постоянно контролировать свое питание и заниматься спортом. В соцсетях она регулярно делиться подробностями того, как поддерживает себя в форме, не стесняясь показывать себя в откровенных ракурсах.

На своей странице Канделаки решила опубликовать видео с воскресной тренировки. Телеведущая предстала в топике, обнажающем живот, и коротких шортах. Во время упражнений в зале она решила показать, как делает становую тягу, глубоко наклонившись и выставив пятую точку в сторону камеры. В этот момент она случайно засветила лишнее, демонстрируя подтянутые ягодицы и пространство между ног.

"Воскресенье – не повод пропускать тренировку", – подписала она публикацию.

Фото: соцсети

Несмотря на вызывающий ракурс, Тина Канделаки не стала стесняться своего вида, опубликовав все в разделе "Сториз" в соцсетях. Как на это отреагировали подписчики звезды – неизвестно.

Ранее публикации ведущей из зала массово обсуждались в народе, поскольку из-за определенного ракурса постоянно был скрыт пупок знаменитости. В народе даже стали подшучивать, будто бы Канделаки не является настоящим человеком из-за отсутствия отверстия в животе.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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