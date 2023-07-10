Сдали с потрохами: раскрыты подробности тайной свадьбы Курниковой и Иглесиаса

Брат музыканта случайно проболтался о браке

Музыкант и теннисистка – одна из самых скрытных пар. Напомним, что встретились они на съемках клипа на песню Escape. Между звездами сразу пробежала искра, которая зародила длительный роман. Несмотря на наличие наследников, Анна Курникова и Энрике Иглесиас говорили прессе, что не спешат в ЗАГС: мол, штамп в паспорте ничего не значит.

Кажется, возлюбленные лукавили, ведь, как выяснилось на днях, они все же сыграли свадьбу. Правда, тайную. О ней рассказали не сами супруги, а брат музыканта Хулио, который во время интервью случайно сдал парочку с потрохами.

Журналистка спросила у родственника Энрике Иглесиаса о свадьбе его сестры Тамары. В ответ он, видимо сам этого не осознав, дал понять, что его брат женился на Анне Курниковой. Ведущая шоу сначала решила, что гость оговорился, однако он продолжил раскрывать подробности торжества своего знаменитого родственника.

Как выяснилось, теннисистка и певец отметили новенький штамп в паспорте тихо и вдали от посторонних глаз. На церемонию были приглашены исключительно члены семьи. При этом дату радостного события Хулио не озвучил.

Стоит отметить, что в 2019 году сама спортсменка намекнула на брак с музыкантом. В соцсетях она сменила фамилию, назвавшись "Курниковой-Иглесиас" и попросив теперь обращаться к ней таким образом. Так что, вполне возможно, что пара сыграла свадьбу в то время.