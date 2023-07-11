Нашли в квартире: создатель "Голубых огоньков" ушел из жизни

Нашли в квартире: создатель "Голубых огоньков" ушел из жизни
Фото: Alexander Legky / Global Look Press / www.globallookpress.com
Постановщик "Comedy Баттл" скончался на 52-м году жизни

Вчера, 10 июля, стало известно о кончине лауреата двух премий ТЭФИ Кирилла Пухонто. Сообщается, что тело режиссера в минувшую субботу обнаружила в квартире на улице Восточной его возлюбленная. Постановщик ушел из жизни до приезда скорой, спасти его не удалось.

Телеканал "360" уточняет, что смерть деятель культуры, по предварительным данным, никак не была связана с криминалом. Он скончался в возрасте 51 года. После себя постановщик оставил множество работ, которые знали и любили зрители. Пухонто срежиссировал такие известные программы, как "Comedy Баттл", "Голубой огонек", "Большие гонки" и "Квартирник". 

Кирилл Пухонто появился на свет в 1971 году. На телевидение деятель культуры пришел в возрасте 22 лет. За годы своей карьеры режиссер сотрудничал со многими телеканалами и дважды был удостоен высшей телевизионной награды. Постановщик стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Режиссер телепрограммы" сначала в 2003, а затем в 2005 годах.

Источник: ИА Регнум ✓ Надежный источник
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