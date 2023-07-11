Джонни Депп приедет в Россию за 34 млн и экскурсию

Визит звезды Голливуда может состояться уже этой осенью

В свои 60 лет Джонни Депп является одним из самых известных актеров в мире. Творчеством артиста восхищаются не только в англоязычных странах, но и в России. Впрочем, сам Депп тоже питает к россиянам и их родине особую любовь. За свою карьеру режиссер приезжал в РФ несколько раз, и отзывался о ней очень тепло.

Последний визит актера в Россию состоялся в 2018 году. С тех пор многие с нетерпением ждали, когда он посетит страну снова. А музыкальная группа "ЯМОРЕ" не только ждала, но и работала над достижением цели. Представители коллектива пять лет вели переговоры о сотрудничестве с Деппом. Теперь же стало известно, что актер совсем скоро может посетить Россию ради работы над новой песней.

По словам участника группы Михаила Лисова, американскому артисту предлагали внушительные гонорары за запись гитарной партии. Однако он согласился сделать скидку с условием того, что ему устроят экскурсию по Калининградской области. Если все пойдет по плану, звезда "Пиратов Карибского моря" приедет в Россию осенью за 370 тысяч долларов, или 34 миллиона рублей. Лисов уточнил, что через две недели у группы состоится видеозвонок с актером.