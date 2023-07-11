Люди озлобились: лидер группы "Пилот" объяснил случай с панком в Электростали

Музыкант призвал разобраться с преступлением

Вчера в Электростали произошло жестокое нападение на молодого человека. По словам пострадавшего, двоим мужчинам не угодила его прическа – зеленый ирокез. Возмущенные внешним видом нападавшие схватили парня, достали нож и срезали им часть кожи с его головы. На данный момент панк находится в больнице, а его обидчиков задержала полиция.

На просторах Интернета россияне возмущаются жестокостью мужчин. Не остался в стороне и лидер рок-группы "Пилот" Илья Черт. В беседе с журналистами музыкант отметил, что этот случай – не первый и не последний. Да, и сам он видел подобное проявление агрессии в 80-90-е годы.

Певец даже нашел причину нападения на панка в подмосковном городе. По его мнению, в последнее время люди стали крайне жестокие, особенно представители молодежи. А количество неадекватных персонажей в мире становится все больше.

К тому же, говорит Илья Черт, в России нередко сталкиваются разные культуры и традиции, которые не готовы спокойно воспринимать те или иные особенности, а потому и проявляют агрессию.

"Это же все не с бухты-барахты, не сегодня произошло, происходит повсеместно и постоянно, просто проявилось таким образом конкретным", – говорит музыкант.

Певец считает, что подобные ситуации еще будут происходить. Самое главное – не оставлять их без внимания.

"Это просто преступление, которое должно наказываться, собственно, уголовным кодексом", – сказал Илья Черт.

