"Сплющенные оладьи": известную певицу в "голом" платье подняли на смех

Народу не понравилось, как наряд испортил фигуру звезды

Премьера киноленты про куклу Барби приковывает к себе внимание смелыми образами зарубежных звезд, которые приходят на показ. Помимо главных лиц картины, сумела отличиться и певица Дуа Липа, которая явилась на дорожку в "голом" платье в виде кольчуги. Образ оказался настолько провокационным, что многим пришелся не по душе.

Больше всего вопросов у людей возникло к декольте знаменитости. В соцсетях люди отмечают, что наряд довольно комплиментарно обошелся с бедрами, подчеркнув округлости. А вот ситуация с бюстом оказалась прискорбной – материал прижал все настолько, что буквально примял выдающиеся части тела, сделав их плоскими.

Стилисты тоже остались не в восторге от обаза Дуа Липы. По их мнению, зона декольте напоминает о "сплющенных оладьях".

"Неужели ее устраивает, как выглядит ее декольте? Швея снимала мерки после похмелья?", – поинтересовался фешн-эксперт Даниил Грачев.

В комментариях люди солидарны с такой оценкой наряда от именитого бренда Bottega Veneta.

"Это просто уровень давления начальника не пускающего в отпуск, знай, мы скоро вырвемся наружу!", "Почему сразу оладьи. Может это булочки", "Трусы просто кричат сквозь платье. Грудь в шоке",

– подняли на смех артистку.