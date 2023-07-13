"Сплющенные оладьи": известную певицу в "голом" платье подняли на смех

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/www.globallookpress.com Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/www.globallookpress.com
Фото: IMAGO/Dave Starbuck/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Фото: IMAGO/Dave Starbuck/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Фото: IMAGO/Dave Starbuck/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Народу не понравилось, как наряд испортил фигуру звезды

Премьера киноленты про куклу Барби приковывает к себе внимание смелыми образами зарубежных звезд, которые приходят на показ. Помимо главных лиц картины, сумела отличиться и певица Дуа Липа, которая явилась на дорожку в "голом" платье в виде кольчуги. Образ оказался настолько провокационным, что многим пришелся не по душе.

Больше всего вопросов у людей возникло к декольте знаменитости. В соцсетях люди отмечают, что наряд довольно комплиментарно обошелся с бедрами, подчеркнув округлости. А вот ситуация с бюстом оказалась прискорбной – материал прижал все настолько, что буквально примял выдающиеся части тела, сделав их плоскими. 

Фото: IMAGO/Dave Starbuck/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/www.globallookpress.com

Стилисты тоже остались не в восторге от обаза Дуа Липы. По их мнению, зона декольте напоминает о "сплющенных оладьях". 

"Неужели ее устраивает, как выглядит ее декольте? Швея снимала мерки после похмелья?", – поинтересовался фешн-эксперт Даниил Грачев.

В комментариях люди солидарны с такой оценкой наряда от именитого бренда Bottega Veneta. 

"Это просто уровень давления начальника не пускающего в отпуск, знай, мы скоро вырвемся наружу!", "Почему сразу оладьи. Может это булочки", "Трусы просто кричат сквозь платье. Грудь в шоке",

– подняли на смех артистку. 

Источник: Telegram
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