Декольте известной актрисы распахнулось на ковровой дорожке

Декольте известной актрисы распахнулось на ковровой дорожке
Фото: MANDOGA MEDIA/Mandoga Media/www.globallookpress.com
Коллега уберегла знаменитость от конфуза

Актриса Эмили Блант едва не оказалась в щепетильной ситуации перез фотографами во время прохода по красной дорожке. Она была одета в брючный костюм с пиджаком с глубоким разрезом. В какой-то момент зона декольте распахнулась прямо во время фотографирования и едва не оголила грудь звезды. 

Спасти ситуацию бросилась актриса Флоренс Пью, прикрывши пиджак Блант и попутно посмеивась над ситуацией. При этом на ней был надет более вызывающий наряд, декольте которого опускалось до талии, но к подобному оголенному виду знаменитость относилась более раскованно, чем ее коллега.

В итоге конфуза на красной дорожке удалось избежать, но после Эмили Блант предусмотрительно фотографировалась за спинами других артистов, чтобы случайно не засветить сокровенным.

Источник: PageSix
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