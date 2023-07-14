Декольте известной актрисы распахнулось на ковровой дорожке

Коллега уберегла знаменитость от конфуза

Актриса Эмили Блант едва не оказалась в щепетильной ситуации перез фотографами во время прохода по красной дорожке. Она была одета в брючный костюм с пиджаком с глубоким разрезом. В какой-то момент зона декольте распахнулась прямо во время фотографирования и едва не оголила грудь звезды.

Спасти ситуацию бросилась актриса Флоренс Пью, прикрывши пиджак Блант и попутно посмеивась над ситуацией. При этом на ней был надет более вызывающий наряд, декольте которого опускалось до талии, но к подобному оголенному виду знаменитость относилась более раскованно, чем ее коллега.

В итоге конфуза на красной дорожке удалось избежать, но после Эмили Блант предусмотрительно фотографировалась за спинами других артистов, чтобы случайно не засветить сокровенным.