"Трагедию не делайте": Запашный объяснил мокрый конфуз в цирке

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Забавный инцидент произошел в Большом Московском цирке, директором которого является Эдгард Запашный. Один из зрителей, присутствовавших на репетиции, был с головы до ног окачен фонтаном, который по ошибке был включен техником.
Судя по появившемуся в Сети видео, посетитель вызвался попробовать себя в роли акробата: на обруче его подняли высоко над ареной, а затем включили фонтан. Да вот только нет тот... Из-за этого с мужчиной случился мокрый конфуз, а потому он был тотчас же опущен на ковер и отправлен переодеваться в сухое.
Журналистам, связавшимся с ним, Эдгард Запашный, рассказал, что сотрудника, который открыл не тот вентиль, никто не уволил, а намокший мужчина на самом деле остался необычайно доволен произошедшим.
"Трагедию только не делайте из всего этого, пожалуйста. Человек абсолютно довольным вернулся домой", – оправдался Запашный.
Подчеркнул он и то, что претензий у посетителя не возникло, но администрация цирка, чтобы максимально сгладить неловкую ситуацию, подарила ему билеты на одно из предстоящих мероприятий – шоу "КороЛЕВство".
"Такое случается в нашей жизни", – усмехнулся Эдгард Запашный в беседе с журналистами.
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