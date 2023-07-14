"Трагедию не делайте": Запашный объяснил мокрый конфуз в цирке

"Трагедию не делайте": Запашный объяснил мокрый конфуз в цирке
Эдгард Запашный. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
К счастью, никто не пострадал

Забавный инцидент произошел в Большом Московском цирке, директором которого является Эдгард Запашный. Один из зрителей, присутствовавших на репетиции, был с головы до ног окачен фонтаном, который по ошибке был включен техником.

Судя по появившемуся в Сети видео, посетитель вызвался попробовать себя в роли акробата: на обруче его подняли высоко над ареной, а затем включили фонтан. Да вот только нет тот... Из-за этого с мужчиной случился мокрый конфуз, а потому он был тотчас же опущен на ковер и отправлен переодеваться в сухое.

Журналистам, связавшимся с ним, Эдгард Запашный, рассказал, что сотрудника, который открыл не тот вентиль, никто не уволил, а намокший мужчина на самом деле остался необычайно доволен произошедшим.

"Трагедию только не делайте из всего этого, пожалуйста. Человек абсолютно довольным вернулся домой", – оправдался Запашный.

Подчеркнул он и то, что претензий у посетителя не возникло, но администрация цирка, чтобы максимально сгладить неловкую ситуацию, подарила ему билеты на одно из предстоящих мероприятий – шоу "КороЛЕВство".

"Такое случается в нашей жизни", – усмехнулся Эдгард Запашный в беседе с журналистами.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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