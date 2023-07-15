Пышногрудая Арзамасова выставила напоказ крепкие бедра

"Папина дочка" продолжает сбивать с толку своих поклонников новыми огненными фото

Всем известно, что россияне привыкли к образу скромной и сдержанной девушки, но оказывается, внутри Арзамасовой горит настоящий огонек страсти!

28-летняя актриса, которая уже два года состоит в браке с хореографом и фигуристом Ильей Авербухом, всегда вызывала интерес поклонников своими откровенными фото. Их внушительная разница в возрасте в 21 год никогда не была причиной проблем, наоборот, они смогли построить прочные отношения и с радостью воспитывают своего сынишку Леву, которому скоро исполнится уже два года.

Счастью звездной пары не мешают злопыхатели, которые периодически пишут гадости в социальных сетях. Артистка не обращает на них внимание – недавно Елизавета выставила смелую фотографию, сделанную во время отпуска со своим любимым мужем. На снимке видно, как она уверенно позирует на водном велосипеде в бикини, подчеркивающем ее подтянутую фигуру.





Очевидно, что она чувствует себя комфортно и свободно в присутствии своего любимого партнера, что свидетельствует о здоровых и страстных отношениях с Ильей. Поклонники остались в восторге от внешнего вида актрисы и написали в комментариях под фото много комплиментов.