Пышногрудая Арзамасова выставила напоказ крепкие бедра

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Всем известно, что россияне привыкли к образу скромной и сдержанной девушки, но оказывается, внутри Арзамасовой горит настоящий огонек страсти!
28-летняя актриса, которая уже два года состоит в браке с хореографом и фигуристом Ильей Авербухом, всегда вызывала интерес поклонников своими откровенными фото. Их внушительная разница в возрасте в 21 год никогда не была причиной проблем, наоборот, они смогли построить прочные отношения и с радостью воспитывают своего сынишку Леву, которому скоро исполнится уже два года.
Счастью звездной пары не мешают злопыхатели, которые периодически пишут гадости в социальных сетях. Артистка не обращает на них внимание – недавно Елизавета выставила смелую фотографию, сделанную во время отпуска со своим любимым мужем. На снимке видно, как она уверенно позирует на водном велосипеде в бикини, подчеркивающем ее подтянутую фигуру.
Очевидно, что она чувствует себя комфортно и свободно в присутствии своего любимого партнера, что свидетельствует о здоровых и страстных отношениях с Ильей. Поклонники остались в восторге от внешнего вида актрисы и написали в комментариях под фото много комплиментов.
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