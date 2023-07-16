Сочилась кровь: как легендарный Пуговкин получил ранение на войне

Сочилась кровь: как легендарный Пуговкин получил ранение на войне
Михаил Пуговкин. Фото: Ministry of Culture Russia/ Globallookpress.com
Артист всю жизнь терпел боли

За плечами российского актера Михаила Пуговкина примерно сто ролей в кинолентах. Он снимался в роли хитрых и приветливых деревенских мужиков, а также царей и даже бандитов.

Третья супруга Михаила Пуговкина говорила о нем: "Он человек, которому верят. Про него зритель говорит: свой… Даже неудачи любимому артисту публика легко прощает – ведь Пуговкин есть Пуговкин". 

Актер запомнился телезрителям как добрый и острый на язык весельчак с хитрым прищуром. Именно таких героев он играл в кино. Но мало кто знает, что в биографии Пуговкина была масса темных пятен, о которых он никогда не говорил.

Журналист и блогер Станислав Садальский рассказал в своем телеграм-канале невероятный факт из жизни Михаила Пуговкина. Оказывается, актер получил во время Великой Отечественной войны серьезное ранение и всю жизнь потом терпел невыносимые боли.

"Кино-танцевальная карьера Пуговкина могла и не состояться из-за тяжелого ранения ноги во время Великой Отечественной", – рассказал Садальский.

Рана была настолько серьезной и незаживающей, что во время съемок кинокартины "Свадьба" из раны на его ноге сочилась кровь. Ампутации удалось избежать только чудесным образом. При этом он никогда не жаловался и выполнял все просьбы режиссера, отплясывая по несколько дублей вальс с Марецкой.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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