Ангарская из Comedy Women поделилась особенностями жизни с размером plus size

Звезда Comedy Women научилась принимать себя и свой вес

Звезда шоу Comedy Women Надежда Ангарская поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни и отношения к себе. Оказывается, актриса лишь к 40 годам научилась воспринимать свое тело.

Всю жизнь Ангарская жила с повышенным весом и размером plus size, но не принимала себя. Несмотря на то, что артистка всегда относилась ко всему с юмором, к себе она была довольно критична.

В новом стендап-выступлении на "Шоу Воли" Надежда Ангарская призналась, что сейчас принимает каждый свой килограмм. При этом юмористка отметила, что испытывает некоторые проблемы до сих пор. Она с сарказмом заявила, что ей было непросто подобрать машину, так как все были маловаты ей.

Кроме того, Ангарская посоветовала пышкам быть аккуратнее при выборе мужчины. Если мужчина критикует вас за лишний вес или какие-то особенности внешности, он "явно владеет парой-тройкой лишних зубов", намекнула Ангарская на то, что он, мягко говоря, не имеет права на такие заявления.

Напомним, Надежда Ангарская прославилась на всю Россию после участия в шоу Comedy Woman. Она быстро завоевала сердца поклонников и вошла в золотой состав проекта. Ангарская обладает хорошим вокалом и прекрасно поет, а также все обожают ее харизму и индивидуальность в юморе.

В 2019 году Ангарская развелась с мужем, после чего забеременела вторым ребенком.