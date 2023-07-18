Убитый горем Лепс сообщил о смерти ребенка

У артиста тяжкий груз на сердце

Российский певец Григорий Лепс создал себе амплуа брутального и выдержанного мужчины. Но в тяжелые моменты жизни он совершенно меняется и становится очень уязвимым.

Недавно у Лепса был праздник, артисту исполнился 61 год. Этот день звезда провела на сцене в "Крокус Сити Холле", куда приехали многие отечественные звезды, чтобы поздравить его. Праздник был фееричным, но в один момент он оказался омрачен, сообщает Пятый канал.

Григорий Лепс в одну секунду прервал буйное празднование и улюлюкание толпы и сообщил страшную новость: в этот день трагически погиб семилетний ребенок. Артист попросил зрителей и гостей шоу о минуте молчания. Оказывается, на свой день рождения Лепс шел с тяжелым грузом в сердце. Музыкант отметил, что погибший три дня назад ребенок был из знакомой ему семьи. Кроме того, он отметил, что многие звездные гости праздника тоже знакомы с этой семьей.

"Это такая трагедия для семьи, для его друзей, то есть для меня и еще массы присутствующих здесь ребят. Поэтому прошу всех извинить меня, но давайте помолчим вместе несколько секунд", – сказал Григорий Лепс.

Зрители откликнулись на просьбу музыканта и почтили память ребенка.