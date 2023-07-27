Известная певица разочаровалась в США и просится в Россию

Известная певица разочаровалась в США и просится в Россию
Лариса Черникова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка решила, что больше не хочет жить в чужой стране

Пик карьеры Ларисы Черниковой пришелся на 90-е годы. Яркая и талантливая исполнительница была любимицей публики, выпускала хиты буквально один за другим, а потом неожиданно пропала из поля зрения поклонников. Многие даже не подозревают, что случилось с певицей за все эти годы и как она живет теперь.

После внезапной гибели первого мужа Андрея Черникова, который помог ей прийти к славе, артистка связала себя узами брака с американским бизнесменом Джеймсом. Звезда познакомилась с возлюбленным в 2000 году, а спустя несколько лет приняла непростое решение перебраться вместе с ним в США. В результате певице пришлось оставить не только родную страну, но и сцену.

Супруги много лет вместе жили за границей и воспитывали общего сына Кирилла. Однако из-за 23-летней разницы в возрасте им не всегда удавалось найти общий язык. Влюбленные не раз ссорились и расставались, а в 2019 году Джеймса не стало.

Несмотря на то, что Лариса Черникова долгое время жила за рубежом, чужая страна так и не стала ей домом. Артистка не забывала про родину и часто приезжала в гости, а теперь решила вернуться в Россию навсегда. 

"Полагаю, сейчас это правильное решение и с точки зрения патриотизма – хочу в это время быть со своей страной", – просится в Россию уехавшая за границу известная певица. 

Знаменитость дала понять, что не смогла остаться в стороне от политической ситуации, и захотела поддержать родную страну. По словам Черниковой, она всецело поддерживает родину и считает себя российским человеком. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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