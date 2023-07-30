Алкоголизм и смерть в нищете: что погубило звезду "Пеппи Длинныйчулок" Ступак

Алкоголизм и смерть в нищете: что погубило звезду "Пеппи Длинныйчулок" Ступак
Фото: кадр YouTube
Судьба актрисы сложилась очень печально

Советские зрители запомнили Светлану Ступак как озорную девочку со смешными косичками и веснушками, сыгравшую Пеппи Длинныйчулок в одноименной картине. Однако мало кто знает, что в реальная жизнь актрисы была совершенно не похожа на веселую комедию.

Ключевую в своей карьере роль Светлана Ступак сыграла в возрасте 13 лет. Когда картина "Пеппи Длинныйчулок" с ней в главной роли вышла на экране, юная артистка тут же прославилась на весь Союз. Тогда казалось, что перед этой жизнерадостной и очаровательной девочкой будут открыты все дороги. Но повторить свой успех Ступак уже не смогла, а затем и вовсе ушла из кино.

По слухам, главной причиной завершения карьеры Светланы стали проблемы в личной жизни. Поговаривали, что в 90-е она вышла замуж за мужчину, который оказался тираном и запрещал ей заниматься актерством. Спустя почти 10 лет брака звезде удалось уйти от супруга, забрав дочку. Однако к съемкам она так и не вернулась.

Ходили слухи, что после развода жизнь Светланы Ступак едва ли стала намного лучше. Она перебралась к семье брата, потому что не могла позволить себе собственное жилье, и пристрастилась к спиртному. А когда актриса наконец решилась съехать, ее настигло новое испытание. Она стала жертвой мошенников, которые пытались обмануть ее с квартирой, и растеряла последнее здоровье.

Неудачи в личной жизни, алкоголизм и судебные тяжбы с мошенниками погубили звезду "Пеппи Длинныйчулок" к 46 годам. В марте 2018 года сердце Светланы Ступак перестало биться. Она скончалась в нищете, практически забытая зрителями и коллегами. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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