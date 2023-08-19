Женщину увели с концерта Дрейка под охраной: все из-за дорогого подарка артиста

Поступок знаменитости получил широкое обсуждение

Знаменитый рэпер Дрейк решил устроить на своем концерте дорогой перфоманс: он выбрал одну из фанаток в первом ряду и одарил ее сумкой Hermes. Модель Birkin розового цвета стоит около 30 тыс долларов и иногда для их покупки приходится отстоять очередь в несколько недель.

Кадры с поступком артиста появились в социальных сетях. На видео он говорит, что "Дрейк не дешевит" и вручает неизвестной презент. После этого он попросил охранников вывести женщину, когда концерт подойдет к концу – все же вероятность кражи была крайне высокой.

В комментариях под видео поклонницы пришли в бешенство из-за поступка рэпера. Они возмущаются, что выбрал пал не на них.

По данным СМИ, охрана действительно проводила девушку до припаркованного автомобиля исполнителя и доставила ее до дома.

Как известно, Дрейк испытывает особую любовь к сумкам Birkin – у него огромнная коллекция различных вариантов аксессуаров, несмотря на то, что они считаются женскими. Сам артист говорит, что в будущем подарит все своей будущей жене, если решится вступить в брак.

Сумки Hermes Birkin считаются одними из самых дорогих в мире. Они были созданы в честь знаменитой французской модели Джейн Биркин, которая скончалась в этом году.