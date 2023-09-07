Астахов рассказал подробности о родах возлюбленной

Артист во второй раз стал отцом

Известный актер Сергей Астахов в свои 54 года радуется пополнению в семействе – его возлюбленная родила ему сына. Для знаменитости ребенок стал вторым, у него уже есть взрослая дочь от первого брака.

Астахов рассказал, что с женой решили рожать в Москве. Роды для его 37-летней супруги прошли довольно хорошо. Мальчика решили назвать Александром, сообщает МИР 24.

Артист поделился, что рост новорожденного составил 50 сантиметров, а вес – 3,6 кг.