Астахов рассказал подробности о родах возлюбленной

Артист во второй раз стал отцом

Известный актер Сергей Астахов в свои 54 года радуется пополнению в семействе – его возлюбленная родила ему сына. Для знаменитости ребенок стал вторым, у него уже есть взрослая дочь от первого брака. 

Астахов рассказал, что с женой решили рожать в Москве. Роды для его 37-летней супруги прошли довольно хорошо. Мальчика решили назвать Александром, сообщает МИР 24

Артист поделился, что рост новорожденного составил 50 сантиметров, а вес – 3,6 кг. 

Источник: Утро.ру

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