Россияне выбрали сторону после инцидента с Запашными в цирке

Разбирательства даже дошли до Госдумы

Некоторое время назад в Сети были опубликованы кадры, на которых знаменитые дрессировщики братья Запашные с помощью жестких методов пытаются успокоить тигров. После этого разгорелся скандал – многие не поддержали такой подход, в связи с чем был предложен законопроект, который запрещал бы использовать диких животных в цирке. 

Эдгар Запашный утверждает, что недовольные даже не разобрались в вопросе. На опубликованных видео им приходилось разнимать тигров, чтобы они не поубивали друг друга – и когда речь идет о жизни питомцев, иногда приходится действовать жестко. По его словам, будущего у запрещающей инициативы нет.

Однако с ним не согласна значительная часть народа. Россияне выбрали противоположную сторону, посчитав, что циркам было бы лучше без животных – об этом высказались порядка 41% участников социалогического опроса, сообщает МИР24

Источник: SuperJob

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