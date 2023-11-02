Батрутдинова избил коллега на съемках

Батрутдинова избил коллега на съемках
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость получил травму

Известный актер Тимур Батрутдинов принял участие в съемках нового российского сериала "Мендельсон". По сюжету он предстанет в образе героя-альфонса, который пользуется главной героиней для собственных целей. 

Во время работы над проектом артист неожиданно получил производственную травму – его избил актер Владимир Сычев, поскольку того требовал сюжет. Батрутдинова окунули головой в торт, но не все пошло по плану. В итоге знаменитость вышел со съемок покалеченным, сообщает "Пятый канал".

Тем не менее, завершить работу над новым сериалом это ему не помешало. 

"Мой персонаж  охранник. Но есть одна вещь, которая не прописана в сценарии, которую мы держим в голове. Я бывший стриптизер, и именно поэтому я и стал любовником одной из главных героинь", – рассказал Тимур.

По его словам, эта идея и давала его работе особенную изюминку.

Источник: Пятый канал

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