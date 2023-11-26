Итальянец запел на русском и поразил народ – видео

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
904 новости
Известный итальянский певец Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Пупо, приехал в Россию. Он стал гостем шоу "Легенды Ретро FM", побеседовав с журналистами перед мероприятием. Во время общения итальянец запел на русском и поразил народ.
Как сообщает "Пятый канал", Пупо решил удивить публику легендарной песней "Есть только миг" – в этом году она праздновала 50-летний юбилей.
Артист приезжает в Россию ежегодно, выступая на различных концертах. Больше всего публика любит его песню "Gelato Al Cioccolato".
Доллар и евро все еще актуальны для скупки, указывает экономист
Певицы обратилась к бывшему на русском языке, пишут СМИ