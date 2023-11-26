Итальянец запел на русском и поразил народ – видео

Итальянец запел на русском и поразил народ – видео
Фото: unsplash.com
Артист решил удивить всех легендарной песней

Известный итальянский певец Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Пупо, приехал в Россию. Он стал гостем шоу "Легенды Ретро FM", побеседовав с журналистами перед мероприятием. Во время общения итальянец запел на русском и поразил народ.

Как сообщает "Пятый канал", Пупо решил удивить публику легендарной песней "Есть только миг" – в этом году она праздновала 50-летний юбилей.

Артист приезжает в Россию ежегодно, выступая на различных концертах. Больше всего публика любит его песню "Gelato Al Cioccolato". 

Источник: Пятый канал

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